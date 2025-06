Rione Ferrovia De Longis PD | Situazione parcheggi al collasso Commercio e cittadini abbandonati dall’amministrazione

Ogni giorno, cittadini e commercianti si trovano costretti a fronteggiare il caos dei parcheggi al Rione Ferrovia, un problema che minaccia il benessere e lo sviluppo della zona. La mancanza di interventi concreti da parte dell’amministrazione sta acuendo questa emergenza, lasciando abbandonati coloro che vivono e lavorano in questa comunità . È ora di agire per ridare serenità e opportunità al nostro territorio, perché nessuno merita di vivere sotto assedio di veicoli e disservizi.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Quella dei parcheggi al Rione Ferrovia è ormai una vera e propria emergenza, che sta mettendo in ginocchio residenti, commercianti e utenti di servizi fondamentali come l'Ospedale". A denunciarlo è il consigliere di opposizione del Partito Democratico, Raffaele De Longis, che punta il dito contro l'immobilismo e la mancanza di programmazione dell'amministrazione comunale. "Ogni giorno – prosegue De Longis – assistiamo a scene di caos e disagi, con automobilisti costretti a girare per decine di minuti in cerca di un posto, commercianti penalizzati da una situazione che scoraggia i clienti, e operatori sanitari che faticano a raggiungere il luogo di lavoro.

