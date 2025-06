Rinviato a luglio il concerto di Tony Colombo di sabato a Palermo

A Palermo, il concerto di Tony Colombo previsto per sabato 28 giugno al Velodromo Paolo Borsellino è stato rinviato a causa di motivi di sicurezza e accoglienza. La nuova data è stata fissata per il 26 luglio 2025, lasciando i fan entusiasti e speranzosi di vivere un’esperienza indimenticabile. La risposta del pubblico è stata sorprendente e positiva, dimostrando quanto l’artista sia amato. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a vivere questa emozionante serata!

Tempo di lettura: < 1 minuto Era prevista per sabato 28 giugno al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo la nuova tappa del “T’aspetto fore ‘o core-Tour” di Tony Colombo ma il concerto è stato rinviato per motivi di sicurezza ed accoglienza al 26 luglio 2025. Lo rende noto un comunicato. “Siamo felici e al tempo stesso sorpresi dalla straordinaria risposta del pubblico per il concerto di Tony Colombo previsto per il 28 giugno 2025 – afferma l’organizzazione della tappa palermitana – l’elevato numero di richieste ha superato ogni aspettativa, rendendo necessario un ripensamento organizzativo per garantire un evento sicuro, accogliente e all’altezza dell’entusiasmo dimostrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rinviato a luglio il concerto di Tony Colombo di sabato a Palermo

In questa notizia si parla di: rinviato - luglio - concerto - tony

Lo spettacolo di Briguglia su Buzzati rinviato al 9 luglio - Lo spettacolo di Paolo Briguglia, tratto dal romanzo di Dino Buzzati e intitolato "Un amore", è stato rinviato al 9 luglio.

Dal primo luglio entrerà in vigore l'orario estivo di apertura della Biblioteca comunale https://comune.settimomilanese.mi.it/novita/notizia/orario-estivo-biblioteca/ Vai su Facebook

Il concerto di Tony Colombo si farà, ma la data slitta di un mese: Rinviato per motivi di sicurezza; Rinviato a luglio il concerto di Tony Colombo di sabato a Palermo; Noisy Naples Fest, rinviato concerto di Tony Effe all'Arena Flegrea: «Nessun allarme sismico».

Il concerto di Tony Colombo si farà, ma la data slitta di un mese: "Rinviato per motivi di sicurezza" - Lo spettacolo del cantante palermitano, in città per la nuova tappa del tour "T’aspetto fore o’ core" si svolgerà sabato 26 luglio e sempre al Velodromo. Come scrive palermotoday.it

Noisy Naples Fest, rinviato concerto di Tony Effe all'Arena Flegrea: «Nessun allarme sismico» - Il Mattino - Noisy Naples Fest, rinviato concerto di Tony Effe all'Arena Flegrea: «Nessun allarme sismico» di Maria Francesca Troisi giovedì 4 luglio 2024, 11:06 - Si legge su ilmattino.it