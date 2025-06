Rinviata la riforma dei playoff di serie D chi li vince resta a mani vuote

Nonostante le novità in vista, la riforma dei playoff di Serie D è ancora rinviata, lasciando intatti i meccanismi attuali. La decisione, confermata dal coordinatore Luigi Barbiero durante l'incontro a Roma, sottolinea come l’obiettivo sia di ripartire con 162 squadre, anche se alcuni club sono stati esclusi. In questa stagione, il sogno di conquistare la promozione resta aperto, ma senza premi per i vincitori: un'ulteriore sfida per i team coinvolti.

Non cambia la formula dei playoff nel campionato di serie D. Lo ha ribadito, nel corso di un incontro tenutosi a Roma, presso il Dipartimento Interregionale della LND, il coordinatore Luigi Barbiero: "L'obiettivo di questa stagione è poter ripartire da 162 società, tenendo conto dei club esclusi.

