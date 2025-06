Rinviata la messa per Bibbiano La Curia alla fine corregge il tiro | Era pensata per tutti i processi

Una domenica di tensione e incertezza ha segnato la comunità di Bibbiano, con la cancellazione dell’attesa messa prevista per ricordare l’esito del processo "Angeli e Demoni". Dopo giorni di polemiche e discussioni accese, la Curia ha deciso di correggere il tiro: niente celebrazione, andate in pace. Ma cosa si cela dietro questa decisione improvvisa? La risposta rivela molto più di quanto sembri.

La messa non ci sarà, andate in pace. Non ha detto proprio così don Davide Poletti, responsabile dell’ Unità Pastorale "Laudato Sii", nell’annunciare che la celebrazione eucaristica dedicata all’esito del processo di primo grado della vicenda "Angeli e Demoni", era stata annullata, dopo due giorni di veementi polemiche, assurte anche alle cronache nazionali. Ma di sicuro grande è stata la sorpresa per quella decina di fedeli che, alle 18.30, si era radunata davanti al sagrato della chiesa del Sacro Cuore, per assistere alla celebrazione. Una folla sparuta, un po’ per l’indubbio gran caldo, un po’ per il fatto che i parrocchiani si erano divisi tra chi era a favore dell’iniziativa e chi la riteneva azzardata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinviata la messa per Bibbiano. La Curia alla fine corregge il tiro: "Era pensata per tutti i processi"

