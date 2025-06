Rinnovo Gatti accordo trovato per il prolungamento del contratto! Il retroscena sul Napoli e tutti i dettagli sul nuovo accordo con la Juve

Il calciomercato non dorme mai, e le ultime notizie confermano un importante accordo tra Juventus e Federico Gatti. Dopo il forte interesse del Napoli, i bianconeri hanno trovato l’intesa per prolungare il contratto fino al 2029, assicurandosi un difensore di grande talento. Scopriamo tutti i retroscena e i dettagli di questa operazione che potrebbe segnare una svolta nella strategia della Vecchia Signora.

Rinnovo Gatti, accordo trovato per il prolungamento del contratto: importanti novitĂ sull'affare con il bianconero. Arrivano importanti novitĂ sul futuro di Federico Gatti. Il difensore, come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, è vicino al rinnovo con la Juve dopo l'interesse del Napoli. PAROLE – «La Juve ha trovato l'accordo per il rinnovo di Gatti fino al 2029, che dovrebbe essere chiuso dopo il Mondiale per Club. Era un'idea del Napoli ma la Juve aveva deciso che non sarebbe stato messo sul mercato».