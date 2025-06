Rinnovo CCNL 2022 24 Istruzione e Ricerca | incontro Aran-sindacati per l’accordo finale

Oggi, 26 giugno, si tiene il quinto incontro tra Aran e sindacati, un passaggio decisivo nel rinnovo del CCNL 2022/24 per 1,2 milioni di lavoratori dell'Istruzione e Ricerca. La trattativa sta entrando nella fase cruciale che definirà non solo gli aumenti salariali, ma anche il futuro delle condizioni di lavoro nel settore. Un passo fondamentale verso un accordo che potrà cambiare il volto del comparto scolastico e di ricerca.

Oggi 26 giugno si tiene il quinto incontro tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto scuola (CCNL) 202224. La trattativa, che interessa 1,2 milioni di lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca, entra in una fase cruciale per definire i futuri aumenti in busta paga. Rinnovo CCNL 202224: l’incontro del 26 giugno Proseguono le . Rinnovo CCNL 202224 Istruzione e Ricerca: incontro Aran-sindacati per l’accordo finale . 🔗 Leggi su Scuolalink.it