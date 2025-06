Rinnovo ai vertici sanitari in Campania | Avellino al centro dei nuovi incarichi dirigenziali

Avellino si prepara a un nuovo capitolo nella sanità campana, con i recenti rinnovi ai vertici che promettono un approccio innovativo e più vicino alle esigenze della comunità. La nomina dei nuovi direttori generali di quindici ASL e ospedali rappresenta un passo decisivo per migliorare servizi e qualità dell’assistenza sanitaria. Scopriamo insieme come queste novità plasmeranno il futuro della sanità in questa importante regione.

Avellino – La Giunta Regionale della Campania ha deliberato oggi la nomina dei nuovi direttori generali di quindici Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere presenti sul territorio regionale. Le nomine riguardano strutture operative dislocate in tutta la regione, tra cui l’ASL di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

