Rinnovati e benedetti i locali della Polizia provinciale

Rinnovati e benedetti, i locali della Polizia Provinciale di Lodi rappresentano un importante passo avanti nella sicurezza e protezione civile del territorio. Con uffici moderni e funzionali, e la nuova sede della Protezione Civile, si rafforza l’impegno per una comunità più sicura e resilient?. Alla presenza di autorità e cittadini, questa riqualificazione testimonia un investimento concreto nel benessere collettivo, promuovendo un ambiente di lavoro più efficiente e accogliente, a beneficio di tutti.

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza operativa sul territorio in maniera di sicurezza e protezione civile, nel complesso di via Cadamosto sono stati ultimati e presentati martedì mattina gli uffici riqualificati e rigenerati del Comando di Polizia Provinciale, che accoglieranno inoltre la nuova sede della Protezione Civile. Alla presenza del Sindaco di Lodi Andrea Furegato, dell’assessore alla Polizia Locale Manuela Minojetti, del comandante della Polizia Provinciale Massimo Castelleone e della comandante della Polizia Locale Elena Destefani, il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti ha impartito la benedizione ai nuovi uffici, in quella che ha ironicamente definito "pellegrinaggio giubilare in tre step" (perchè ha fatto tre fermate, prima nel parcheggio per benedire poliziotti e mezzi, poi la sede della protezione civile e infine la benedizione finale degli uffici). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rinnovati e benedetti i locali della Polizia provinciale

In questa notizia si parla di: polizia - provinciale - rinnovati - benedetti

Paura in Valle Sabbia: 93enne contromano sulla SS45bis, salvata dalla Polizia Provinciale - Un episodio drammatico si è verificato in Valle Sabbia quando una donna di 93 anni, in evidente stato confusionale, è stata sorpresa a guidare contromano sulla Statale 45 bis.

Rinnovati e benedetti i locali della Polizia provinciale; Il corpo di Polizia locale Brianza Est celebra San Sebastiano e la nuova convenzione.

Rinnovati e benedetti i locali della Polizia provinciale - Con l’obiettivo di rafforzare la presenza operativa sul territorio in maniera di sicurezza e protezione civile, nel complesso di via Cadamosto sono stati ultimati e presentati martedì mattina gli uffi ... Si legge su ilgiorno.it

Polizia di Stato Festa per i 172 anni - la Nazione - La Polizia di Stato di Siena celebra il 172° anniversario con una cerimonia al Teatro dei Rinnovati, onorando i Caduti e premiando il personale per i risultati ottenuti. Scrive lanazione.it