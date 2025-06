Rimorchio con un mezzo agricolo si incendia in A28 intervengono i vigili del fuoco

Alle prime luci del giorno, un incendio ha allertato le autorità lungo l’autostrada A28: un rimorchio di un camion con un mezzo agricolo si è improvvisamente incendiato, mettendo in allarme i passanti e gli automobilisti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti. La scena, ancora sotto controllo, sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido in situazioni di emergenza come questa.

Allarme nella prima mattinata di giovedì 25 giugno, alle ore 5.50 lungo l’autostrada A28, in direzione Pordenone in prossimità dell’uscita Godega di Sant’Urbano. Un rimorchio di un camion contenente un mezzo agricolo, per cause ancora in corso di accertamento, si è incendiato. Il pronto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

