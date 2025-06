Rimini attesa infinita per il mister Pure Coppitelli e Corrent si defilano

Rimini vive nell’attesa infinita di una svolta: il mister, tra nomi scomparsi e promesse sfumate, resta un'ombra inquietante per i tifosi desiderosi di novità. La rosa biancorossa si assottiglia ancora di più, mentre il nome di Federico Coppitelli, già evaporato, non fa che alimentare il mistero. E così, anche questa settimana, il futuro del Rimini rimane in stand-by, lasciando i supporter con il fiato sospeso...

La rosa continua a perdere ancora qualche petalo. Ma del nuovo allenatore del Rimini, nemmeno l’ombra è stata avvistata. E anche per questa settimana la pratica relativa all’annuncio si dovrà archiviare. Il nome entrato e subito uscito di scena dal mondo biancorosso è quello del giovane Federico Coppitelli, tecnico romano accostato ai romagnoli, ma ora già destinato alla Casertana. Si dice non sarà lui, quindi, a sedere sulla panchina del Rimini la prossima stagione. In corsa ci resta Nicola Corrent, ma anche le quotazioni dell’allenatore del settore giovanile del Parma paiono in discesa. Un rebus di quelli indecifrabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, attesa infinita per il mister. Pure Coppitelli e Corrent si defilano

