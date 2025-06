Rigenerazione urbana nuovo chiosco alla Baraccola

La nightlife dorica si riaccende. Oltre alle attese riaperture del Lazzabaretto e di Posapark, l’estate anconetana accoglie due importanti novitĂ : l’inaugurazione de " El chiosco tosto " alla Baraccola e il nuovo, ricco calendario di eventi del Santa Monica Garden. Un pezzo di cittĂ rinasce grazie al bando del Comune per la riqualificazione di otto chioschi inutilizzati. Il primo a vedere la luce è "El chiosco tosto", che aprirĂ i battenti domenica 29 giugno. L’iniziativa degli imprenditori Alex Santucci e Franco Corelli propone un affascinante street food di ispirazione californiana con un cuore profondamente marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rigenerazione urbana, nuovo chiosco alla Baraccola

