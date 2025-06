Riforme e minacce Ecco il nuovo volto dell’intelligence canadese

Le sfide alla sicurezza del Canada si fanno sempre più complesse e sofisticate. Il Rapporto pubblico 2024 del CSIS rivela un panorama dominato da minacce avanzate, attori aggressivi e una risposta normativa più ampia. Cina, India, Russia, Iran e Pakistan sono i principali protagonisti di attività ostili che mettono alla prova la resilienza nazionale. In questo scenario in continua evoluzione, il Canada deve rafforzare le proprie strategie per proteggere il suo futuro.

Minacce più sofisticate, attori più aggressivi, una risposta normativa più ampia. È il quadro che emerge dal Rapporto pubblico 2024 del Canadian Security Intelligence Service (Csis), che dettaglia le sfide alla sicurezza nazionale canadese in un mondo segnato da competizione strategica e conflitto ibrido. L’agenzia sottolinea come Cina, India, Russia, Iran e Pakistan siano oggi al centro delle attività ostili rivolte contro il Canada. Il linguaggio è netto: si parla di interferenze straniere, repressione transnazionale, campagne di influenza e operazioni cibernetiche, tutte condotte con l’obiettivo di erodere la sovranità e minare le istituzioni democratiche canadesi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Riforme e minacce. Ecco il nuovo volto dell’intelligence canadese

In questa notizia si parla di: minacce - intelligence - canadese - riforme

Lo scorso 4 giugno il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha rilasciato e approvato la sua relazione finale sul caso di presunto spionaggio di giornalisti e attivisti mediante lo spyware Graphite, fornito alle agenzie di intelligence Vai su Facebook

Riforme e minacce. Ecco il nuovo volto dell’intelligence canadese.

Riforme e minacce. Ecco il nuovo volto dell’intelligence canadese - Nella relazione 2024, il Csis accusa Cina, India, Russia, Iran e Pakistan di minacciare la sicurezza del Paese attraverso interferenze politiche, spionaggio e repressione transnazionale. formiche.net scrive

Intelligence delle minacce: un elemento chiave della cyberdefense - Le organizzazioni lavorano giorno e notte per valutare i rischi crescenti e il panorama delle minacce cambia così velocemente che è impossibile per le tecnologie di sicurezza tradizionali tenere il ... Come scrive datamanager.it