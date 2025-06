Riforma ISEE Adriano Bordignon Forum Famiglie | Uno strumento da rivedere per riconoscere davvero il valore sociale ed economico della famiglia

La riforma dell’ISEE, proposta dall’Adriano Bordignon e sostenuta dal Forum delle Famiglie, rappresenta un passo cruciale per valorizzare realmente il ruolo sociale ed economico delle famiglie italiane. È ora di aggiornare uno strumento nato per combattere la povertà, affinché rifletta le molteplici sfide e bisogni delle famiglie moderne. Solo così potremo costruire un sistema più giusto e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tutte le famiglie.

"Il Forum delle Associazioni Familiari sottolinea l'importanza di una revisione dell'ISEE, affinché possa diventare uno strumento equo e adeguato alla complessità delle condizioni familiari attuali. L'attuale indicatore nasce per finalità assistenziali legate alla povertà, mentre le politiche famili.

Giorgetti. Adriano Bordignon, pres. Forum Associazioni Familiari: “Favorevoli a revisione criteri Isee, urgono scelte coraggiose per le famiglie” - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha recentemente sottolineato l’urgenza di rivedere i criteri dell’ISEE, riconoscendo che gli attuali parametri non rispecchiano più la reale condizione economica delle famiglie italiane.

