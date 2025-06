rifiuti le telecamere azzerano gli abbandoni

Il Comune di Vergato si mobilita per salvaguardare il proprio territorio contro l’abbandono dei rifiuti, installando tre postazioni di videosorveglianza mobili e innovative. Questi dispositivi, alimentati a batteria e pannelli fotovoltaici, sono pronti a fungere da deterrente efficace, monitorando costantemente le zone più critiche. Con questa iniziativa, Vergato dimostra che l’uso intelligente della tecnologia può azzerare gli abbandoni e tutelare l’ambiente.

Il Comune di Vergato in campo contro l’abbandono dei rifiuti. Il 20 giugno scorso sono state installate tre postazioni di videosorveglianza sul territorio comunale in prossimità di altrettanti punti di raccolta considerati critici, presso i quali sono stati spesso rinvenuti rifiuti abbandonati. I dispositivi sono mobili, ovvero ricollocabili a seconda delle necessità, alimentati a batteria ed eventuali pannelli fotovoltaici, provvisti di intelligenza artificiale e in grado di generare in autonomia pacchetti video a supporto dell’attività di controllo. "In questi primi giorni di esercizio dei sistemi mobili di videosorveglianza riscontriamo risultati eccezionali, al di sopra delle aspettative – rivela il sindaco Giuseppe Argentieri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it