Rifiuta il ricovero dopo l’incidente muore a casa sua tre giorni dopo | vittima l’80enne Luciano Querini Le indagini della Procura della Repubblica di Latina

Un tragico episodio scuote Latina: Luciano Querini, 80 anni, coinvolto in un grave incidente stradale, decide di non essere ricoverato e muore a casa propria tre giorni dopo. Le indagini della procura cercano di chiarire le cause di questa drammatica fine e le circostanze che hanno portato a un epilogo così inaspettato. La vicenda apre riflessioni su scelte di vita e responsabilità in situazioni di emergenza.

Si è concluso con un tragico epilogo un incidente stradale che si è verificato lo scorso venerdì mattina in strada Acque Alte, vicino Borgo Piave a Latina. Un uomo di 80 anni, coinvolto in un violento scontro tra la sua Mini Clubman e un furgone, è morto improvvisamente nella sua abitazione, dove si trovava dopo aver rifiutato il ricovero ospedaliero. Il decesso è avvenuto lunedì mattina, sollevando dubbi sulla connessione tra l'incidente e la sua morte. La dinamica dell'incidente e la decisione di tornare a casa. Il 24enne alla guida del furgone ha riferito che l'anziano automobilista, mentre percorreva strada Acque Alte, ha improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta.

