Rievocazione della Mietitura Arcaica all’Oasi Masseria Sant’Elia

Preparati a un viaggio indietro nel tempo, tra profumi di grano maturo e antiche tradizioni. Nel weekend del 12 e 13 luglio 2025, l’Oasi Masseria Sant’Elia ti invita a rivivere la mietitura arcaica in un’esperienza coinvolgente e autentica. Scopri come i nostri antenati celebravano il raccolto, riscoprendo riti e sapori dimenticati. Un’occasione unica per riconnettersi con le radici della civiltà rurale… e lasciarsi trasportare dalla magia del passato.

Il weekend del 12 e 13 luglio 2025, l’Oasi Masseria Sant’Elia apre le sue porte per un’immersione autentica nella cultura contadina e nei riti della mietitura arcaica. Con l’evento “Quel che è stato, ritorna – Un giorno nella tradizione rurale”, torna a vivere la memoria della civiltà del grano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: mietitura - arcaica - oasi - masseria

Rossano, Festa della mietitura a Masseria Mazzei - Una due giorni dedicata al racconto e alla rievocazione storica della coltivazione del grano si svolgerà nelle giornate del 30 ... Come scrive ecodellojonio.it

Masseria Guida: Un’oasi di Gusto e Relax alle pendici del Vesuvio - Immerso nella splendida cornice delle pendici del Vesuvio, il Ristorante Masseria Guida rappresenta un’oasi di gusto e relax nel cuore del territorio napoletano. Scrive foodmakers.it