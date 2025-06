Ridurre l' uso di plastica | 50mila euro dalla Provincia ai comuni della Marca

La provincia di Treviso investe 50.000 euro per combattere l'inquinamento da plastica, supportando i Comuni in progetti innovativi e sostenibili. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di tutela ambientale, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni verso pratiche più eco-friendly. È un passo concreto verso un futuro più pulito e rispettoso della natura: scopri come potresti contribuire anche tu a questa rivoluzione verde.

Nuova azione della Provincia di Treviso per tutelare l’ambiente e ridurre la produzione di rifiuti: questo l’obiettivo del nuovo bando dell’Ente, che questa volta mette a disposizione dei Comuni 50mila euro di contributi per incentivare la riduzione del consumo di plastica attraverso iniziative. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: ridurre - plastica - 50mila - euro

Translate postRidurre il consumo di plastica: dalla Provincia 50mila euro ai comuni Vai su X

Ridurre l'uso di plastica: 50mila euro dalla Provincia ai comuni della Marca; Nuovi punti acqua e borracce per gli studenti delle medie Maestri” di Sala Baganza -; Belpasso, finanziati 40mila euro come Comune Plastic Free.

Come ridurre la plastica monouso in casa e in azienda - Ridurre l’uso della plastica passa anche dalla scelta di non ricorrere a soluzioni monouso usa e getta, come per esempio posate, piatti, bicchieri in plastica e cannucce che impattano moltissimo ... Segnala repubblica.it

Come ridurre la plastica monouso in casa e in azienda - Ridurre la plastica è un imperativo assoluto, tenendo conto che questa pervade ormai il nostro Pianeta, rappresentando uno dei problemi ambientali più critici. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it