Ricostruzione post terremoto Buonguerrieri FdI | Il Governo Meloni continua a sostenere concretamente il territorio

Il Governo Meloni dimostra ancora una volta il suo impegno concreto nella ricostruzione post-terremoto. Dopo aver stanziato 8 milioni di euro, l’attenzione si è rinnovata per supportare le comunità di Buonguerrieri, Tredozio, Portico, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Castrocaro, Brisighella e altri comuni colpiti. Un impegno costante che testimonia la determinazione di portare avanti la rinascita di un territorio così duramente provato. Lo dichiara...

"Dopo un pronto stanziamento di 8 milioni di euro, il Governo Meloni non ha mai smesso di prestare attenzione alla situazione di Tredozio, Portico, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Castrocaro, Brisighella e degli altri Comuni colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023". Lo dichiara. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: terremoto - governo - meloni - ricostruzione

Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa piĂą forte di magnitudo 4.4 | Il governo dichiara lo stato di emergenza - Un forte terremoto ha colpito Napoli, con un sciame sismico registrato nei Campi Flegrei. La scossa principale, di magnitudo 4.

“Il governo di centro destra guidato dalla Premier Giorgia Meloni continua a dimostrare con i fatti la sua attenzione per l’isola di Ischia e, soprattutto per la ricostruzione di Casamicciola dopo le tragedie del terremoto del 2017 ed alluvione 2022 che nell’insiem Vai su Facebook

Ricostruzione post terremoto, Buonguerrieri (FdI): Il Governo Meloni continua a sostenere concretamente il territorio; Sisma, commemorazione a due anni dalle scosse di Umbertide e Pierantonio Castelli: “Governo Meloni vicino alle comunità colpite, ora lavoriamo per ricostruzione”; Ottavo anniversario del terremoto del Centro Italia, dichiarazione del Presidente Meloni.

Ricostruzione. Marco Nonno: “Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti la sua attenzione per l’isola di Ischia” - “Il governo di centro destra guidato dalla Premier Giorgia Meloni continua a dimostrare con i fatti la sua attenzione per l’isola di Ischia e, soprattutto per la ricostruzione di Casamicciola dopo le ... Lo riporta ilgolfo24.it

Amatrice, sette anni fa il terremoto. Meloni: “La ricostruzione incompiuta fa male, governo a lavoro per un cambio di passo” - Il Secolo XIX - Meloni: “La ricostruzione incompiuta fa male, governo a lavoro per un cambio di passo” La premier: «Ferita ancora aperta. ilsecoloxix.it scrive