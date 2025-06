Ricoperta di diamanti invia selfie agli ex colleghi della gioielleria arrestata per furto da 150mila euro

Una storia da film, quella di Lucy Roberts, la dipendente di una gioielleria nel Regno Unito che, arretrata per un furto di 150mila euro, ha sorpreso tutti con un colpo di scena sorprendente: selfie in vacanza ricoperta di diamanti. La sua astuzia si è svelata solo quando ha lasciato il lavoro e ha mostrato al mondo i preziosi rubati. Ma cosa ha portato questa donna a tanto audace furto? Continua a leggere.

La 39enne Lucy Roberts, mentre lavorava in un negozio di lusso nel Regno Unito, aveva preso l'abitudine di portare via i gioielli, dicendo ai colleghi sospettosi che stava lavorando da casa. Dopo essersi licenziata, ha inviato suoi selfie in vacanza ricoperta di preziosi e tutti si sono resi conto di dove fossero finiti tutti quei gioielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

