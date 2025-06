Riconosciuti i figli delle mamme arcobaleno | Politica era rimasta indietro rispetto alla società | Video

Dopo anni di battaglie legali e un passo avanti storico, la giustizia italiana finalmente riconosce i figli delle mamme arcobaleno all’anagrafe. Un traguardo che segna una svolta importante in una società in rapido cambiamento, dimostrando come la legge possa e debba aggiornarsi per tutelare i diritti di tutte le famiglie. La strada verso l’uguaglianza è ancora lunga, ma ogni vittoria conta.

Ecco alcune delle undici coppie di mamme che si sono viste riconoscere i propri figli all’anagrafe, dopo anni di battaglie legali, grazie a una sentenza della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Riconosciuti i figli delle mamme arcobaleno: “Politica era rimasta indietro rispetto alla società” | Video

