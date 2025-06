Ricercato per furto e droga da cinque anni 35enne arrestato al confine

Un episodio che dimostra come la legge non si ferma, anche al confine. La scorsa notte, i carabinieri di Villa Opicina hanno arrestato un 35enne ricercato da cinque anni per furto, droga e altri reati, tentava di rientrare in Italia. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità . L’uomo ora dovrà scontare la pena, dimostrando ancora una volta che nessuno è al di sopra della legge.

Cercava di rientrare in Italia ma è stato arrestato dai carabinieri: doveva scontare oltre un anno di carcere per furto, produzione e detenzione di droga e altri reati, ed era ricercato da cinque anni. L'arresto è avvenuto la scorsa notte, quando i militari di Villa Opicina, durante un controllo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: ricercato - furto - droga - cinque

L'aggressione dopo il furto al Lidl, giovane prende a testate un vigilante e scappa: è ricercato - Un furto al Lidl si trasforma in un episodio di violenza: un giovane, dopo aver rubato, aggredisce un vigilante con una testata e fugge in scooter.

Ricercato per furto e droga da cinque anni, 35enne arrestato al confine; Scappa all'alt dei Carabinieri ma viene preso: in auto nascondeva droga, soldi e un coltello; Controlli a tappeto nel weekend: 11 denunciati a Riccione per furti, droga e guida in stato d’ebbrezza.

Ricercati per rapine, furti, droga e atri reati: arrestati cinque latitanti - UdineToday - L'uomo era ricercato in Italia per espiare una pena di un anno e 3 mesi di reclusione. Da udinetoday.it

Rintracciati e arrestati sette latitanti: erano ricercati per furto, immigrazione clandestina e droga - Il Gazzettino - La Polizia di Udine ha arrestato 7 persone, destinatarie di provvedimenti definitivi e rintracciato, in Croazia, una donna, di 39 anni, ricercata in Italia per alcuni episodi di furto ... Si legge su ilgazzettino.it