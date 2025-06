Ricercato da giorni ragazzo di 18 anni arrestato prima del concerto di Marracash

Un giovane di 18 anni, ricercato da giorni, è stato arrestato proprio prima del concerto di Marracash allo stadio San Siro. Cercando di mimetizzarsi tra la folla in attesa degli spettatori, ha tentato di sfuggire ai controlli, ma gli agenti della polizia di Stato, presenti per garantire la sicurezza, lo hanno individuato e fermato. La sua fuga si è conclusa prima che potesse creare problemi, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

