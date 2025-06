Ricerca MSCA and Citizens 2025 | 16,2 milioni per avvicinare la scienza ai cittadini

È aperto il nuovo bando MSCA and Citizens 2025, un’incredibile opportunità di 162 milioni di euro per avvicinare la scienza ai cittadini. Promuovendo la partecipazione attiva e la comprensione pubblica della ricerca, questa iniziativa delle Marie Sklodowska-Curie Actions mira a rafforzare il legame tra mondo scientifico e società. Se desideri contribuire a un futuro più innovativo e inclusivo, questa è la tua occasione—non lasciartela sfuggire!

E’ aperto il nuovo bando MSCA and Citizens 2025, l’iniziativa delle Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) che mira ad avvicinare la ricerca ai cittadini, promuovendo la comprensione pubblica della scienza e stimolando la partecipazione attiva della società nelle attività di ricerca e innovazione. Il bando sostiene attività che rafforzano il legame tra mondo scientifico e società, con particolare attenzione a famiglie, studenti e gruppi sociali con minore accesso alla cultura scientifica. L’obiettivo è favorire l’interesse per le carriere nella ricerca e mostrare il ruolo dei ricercatori nella vita quotidiana e nello sviluppo economico e sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

