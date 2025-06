Ricerca impulsi laser super-intensi catturati in tempo reale

Promette di portare¬† notevoli impatti in molti importanti settori, ¬†dalla¬† ricerca di nuova fisica¬† a quella per ottenere¬† l‚Äôenergia da fusione, ¬†la nuova tecnica che ha permesso per la prima volta di¬† catturare impulsi laser super-intensi ¬†in un colpo solo e in tempo reale. Finora, infatti, le tecniche esistenti richiedevano in genere centinaia di colpi laser per assemblare un‚Äôimmagine completa. Il risultato, pubblicato sulla¬† rivista Nature Photonics ¬†da un gruppo di ricercatori guidato¬† dall‚ÄôUniversit√† di Oxford¬† e dalla tedesca¬† Ludwig-Maximilian ¬†di Monaco, potrebbe quindi¬† rivoluzionare la capacit√† di controllare le interazioni tra luce e materia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

