Ricci in auto senza cintura offende chi si impegna nella sicurezza stradale Video

Così Matteo Ricci, con un gesto poco responsabile, dimostra quanto siano importanti l’impegno e l’esempio personale nella promozione della sicurezza stradale. Un comportamento che mette in cattiva luce chi si dedica ogni giorno per tutelare la vita di tutti, rischiando di minare la credibilità delle campagne di sensibilizzazione. La strada verso una maggiore consapevolezza parte da piccoli gesti, e l’attenzione alla sicurezza non può essere trascurata, nemmeno in momenti di corsa politica.

Ancona, 26 giugno 2025 – " Matteo Ricci, è così ansioso di rincorrere Acquaroli nei sondaggi che sale in macchina e parte senza neppure mettere la cintura di sicurezza per poi videocollegarsi all' Assemblea nazionale di Federcasa ad Ancona nell'imbarazzo generale. Dopo avere offeso dei giornalisti del servizio pubblico, ora offende tutti coloro che si impegnano ogni giorno nel dare l'esempio sulla sicurezza stradale. Un pessimo esempio". Così il capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Il video è condiviso nella pagina Facebook di Fratelli d'Italia Marche. Alle prossime regionali nelle Marche, l'europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci sfiderà il presidente uscente Francesco Acquaroli (FdI), che cercherà invece la conferma per un mandato bis.

Regionali. Bignami (FdI): Ricci offende chi si impegna nella sicurezza stradale.

