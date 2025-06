Ribordone inaugura Gran Paradiso dal Vivo con una Cena in Silenzio

Ribordone apre le porte a un’esperienza unica: il festival Gran Paradiso dal Vivo, il primo evento di teatro in natura a impatto zero nel cuore del Parco Nazionale. L’inaugurazione, sabato 5 luglio alle 19, vede protagonisti Fabio Castello e Raffaella con la suggestiva Cena in silenzio. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte immersi nella natura, riscoprendo il silenzio come linguaggio universale e sorprendente.

Gran Paradiso dal Vivo (9 spettacoli dal 5 al 20 luglio), l’unico festival zero impact di teatro in natura in un parco nazionale, inaugura sabato 5 luglio alle ore 19 a Ribordone, sul versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, con la Cena in silenzio di e con Fabio Castello, Raffaella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

