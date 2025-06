Riarmo Ue i 27 chiedono una road map entro ottobre | l’incarico a Kallas

In un clima di urgenza e attesa, i leader dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea si sono riuniti oggi a Bruxelles per tracciare una road map condivisa entro ottobre, con l’incarico a Kallas di guidare il percorso. Dopo il summit NATO, l’Europa si concentra ora sulle sfide più pressanti, tra cui la gestione delle migrazioni, un tema cruciale per l’Italia. La strada verso un’unione più forte e coesa è appena cominciata.

Si è aperto oggi a Bruxelles, poco prima di pranzo, il Consiglio Europeo alla presenza dei capi dei 27 Paesi membri. Nemmeno 24 ore dopo il termine del summit della Nato all’Aia, dove è stato formalmente accettato la soglia minima di spesa del 5% del Pil nella Difesa, i leader europei hanno avviato i lavori con una riunione di coordinamento informale. Il tema è stato quello delle migrazioni, molto caro all’Italia. Una nota di palazzo Chigi afferma che hanno preso parte alla riunione Austria, Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, «ha illustrato i principali filoni di lavoro della Commissione in ambito migratorio, concentrandosi in particolare sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi alle più recenti proposte legislative in ambito migratorio a partire dal nuovo “Regolamento Rimpatri”». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Riarmo Ue, i 27 chiedono una road map entro ottobre: l’incarico a Kallas

In questa notizia si parla di: riarmo - chiedono - road - entro

Vertice NATO all'Aia: costi record e proteste per misure sicurezza Il 24 giugno si svolge il vertice Nato all'Aia, nei Paesi Bassi. Prima ancora del suo inizio, tuttavia, la riunione è già al centro di polemiche, con critiche contro le misure di sicurezza eccessive e i c Vai su Facebook

Riarmo Ue, i 27 chiedono una road map entro ottobre: l’incarico a Kallas.

Riarmo Ue, i 27 chiedono una road map entro ottobre: l’incarico a Kallas - Il primo giorno del Consiglio apre all'insegna dei grandi temi comuni europei, nel pomeriggio videoconferenza con Zelensky. Lo riporta panorama.it

Riarmo, la sinistra va in ordine sparso in piazza. E scatta il solito odio antisemita su Israele - In ordine sparso in piazza contro il riarmo, ma compatti per chiedere l'interruzione di qualunque collaborazione con Israele in ambito militare. Da iltempo.it