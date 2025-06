Riarmo | Papa è falsa propaganda che tradisce desiderio di pace

Nel cuore di un mondo segnato da conflitti e tensioni, la falsa propaganda sul riarmo si rivela un inganno che tradisce il sincero desiderio di pace dei popoli. Dopo secoli di storia, √® evidente che la guerra non pu√≤ portare progresso, ma solo distruzione e divisione. √ą ormai urgente abbandonare le illusioni di supremazia per costruire un futuro basato sulla coesione e sul bene comune, perch√© la vera forza risiede nel dialogo e nella pace duratura.

Citt√† del Vaticano (Vaticano), 26 giu. (LaPresse) ‚Äď ‚ÄúCome si pu√≤ credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si pu√≤ pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d‚Äôinsieme animata dal bene comune? Come si pu√≤ continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anzich√© alimentare odio e vendetta? La gente √® sempre meno ignara della quantit√† di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli gi√† costruiti‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Riarmo: Papa, √® falsa propaganda che tradisce desiderio di pace

