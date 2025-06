Riarmo Nato l’Italia farà scelte difficili secondo la Corte dei Conti

L’Italia si trova di fronte a scelte cruciali per il suo futuro, tra gli impegni di spesa militare e i rischi legati alla crisi globale. Mentre il governo punta a raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa entro il 2035, la Corte dei Conti mette in guardia sulle “scelte difficili” che potrebbero influenzare l’equilibrio economico e strategico del paese. Un dibattito che richiede attenzione e responsabilità, poiché il nostro cammino verso la sicurezza si intreccia con le sfide internazionali e interne.

La crisi geopolitica internazionale e gli ultimi scenari di guerra possono rappresentare dei rischi per l’economia italiana. A qualche ora dall’approvazione dei nuovi obiettivi del 5% del Pil per la spese militari entro il 2035 al vertice Nato, la Corte dei Conti mette in guardia sulle “ scelte difficili ” in materia di Difesa che l’Italia è chiamata a fare. Un aspetto sottolineato all’interno della relazione al Giudizio di parificazione per l’esercizio finanziario 2024, in cui i giudici contabili hanno fatto il punto dell’equilibrio delle casse dello Stato. La relazione della Corte dei Conti. Il Presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, ha analizzato le previsioni sul Pil contenute nel Documento di finanza pubblica, ritenute condivisibili alla luce di una fase economica sotto controllo, assoggettata però al calcolo dei diversi rischi, al momento “al ribasso” ma che potrebbero acutizzarsi alla luce del nuovo scenario di guerra in Iran, con le conseguenti ripercussioni sull’economia mondiale e la sua crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riarmo Nato, l’Italia farà “scelte difficili” secondo la Corte dei Conti

