Riapre in anticipo il sottopasso di Abbadia Lariana

Ottime notizie per residenti e visitatori di Abbadia Lariana: il sottopasso, chiuso temporaneamente per lavori, riapre in anticipo, migliorando la viabilità e facilitando l'accesso al territorio lacustre. Entro questa sera, giovedì 26 giugno, il traffico potrà riprendere regolarmente sulla SP72 in via per Novegolo. Gli operai hanno già completato la maggior parte delle operazioni, garantendo un ritorno alla normalità più rapido del previsto.

