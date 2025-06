Riapre al traffico dopo la frana la Sp36 Palaiese | lavori per 1,7 milioni

Dopo mesi di attesa e ingenti lavori da 17 milioni di euro, la Sp36 Palaiese riapre al traffico il 7 luglio, garantendo ora un percorso in senso unico alternato. Questa importante riapertura segna un passo avanti nella ripresa della viabilità post-emergenza del marzo scorso, dimostrando l’impegno delle autorità nel ripristinare sicurezza e mobilità . Un risultato che ridà fiducia e speranza a residenti e pendolari della zona.

Riaprirà il 7 luglio a senso unico alternato la Sp36 Palaiese: una riapertura al traffico veicolare nel rispetto di quanto già precedentemente annunciato, da parte della Provincia di Pisa, sulla viabilità interdetta dopo il violento maltempo del marzo scorso che ha provocato frane anche, appunto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

