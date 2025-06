Riaperto viale Lorenzini | Buon lavoro di squadra

Il Comune di Volterra annuncia con entusiasmo il riapertura di viale Lorenzini, un passo importante per migliorare la mobilità e favorire il lavoro di squadra tra cittadini e amministrazione. Con questa novità, si apre una nuova fase di collaborazione e crescita condivisa. A partire da oggi, le limitazioni della scorsa stagione vengono revocate, e la città si prepara a vivere un’estate più dinamica e connessa. Viale D’Annunzio tornerà percorribile a doppio senso di marcia e...

VOLTERRA Il Comune di Volterra informa che, a partire da oggi, 26 giugno, viale Lorenzini sarà riaperto al traffico veicolare a doppio senso di marcia, con un anticipo di circa un mese rispetto alla data prevista dall’ordinanza originaria, che fissava la riapertura al 31 luglio. A partire da oggi saranno revocate tutte le limitazioni alla circolazione adottate nei mesi scorsi. Viale D’Annunzio tornerà percorribile a doppio senso di marcia e saranno riattivati i varchi ztl di Porta a Selci e Porta Fiorentina. "Questa importante riapertura rappresenta il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, enti e imprese, ed è stata resa possibile grazie all’intervento congiunto di più soggetti - sottolinea il sindaco Giacomo Santi - Dopo una prima fase di messa in sicurezza realizzata dal Comune di Volterra, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa ha coordinato la realizzazione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato, fondato su micropali e tiranti, indispensabile per ristabilire la stabilità dell’area interessata dal crollo del muro di San Felice, avvenuto il 5 maggio 2024". 🔗 Leggi su Lanazione.it