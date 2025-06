Riad tra Usa e Cina la doppia via della difesa aerea Scrive Mayer

In un contesto di tensioni crescenti, Mayers analizza come la doppia strategia di difesa aerea tra USA e Cina stia plasmando il panorama internazionale. La dimostrazione iraniana di capacità balistica e le reazioni regionali evidenziano uno scenario complesso e in rapido mutamento, dove alleanze e minacce si intrecciano. In questo teatro geopolitico in continua evoluzione, solo una cosa è certa: la stabilità sarà sempre più messa alla prova, rendendo essenziale una risposta coordinata e lungimirante.

La capacità dimostrata dall'Iran di "bucare" lo spazio aereo di Israele con nuovi missili balistici a medio e lungo raggio ha messo in allarme tutti gli Stati della regione, con l'eccezione della Turchia, che può contare sull'articolo 5 della Nato, peraltro solennemente riaffermato nella dichiarazione finale del recente summit de L'Aja. Al contrario, i Paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, hanno iniziato a valutare nuove misure preventive da adottare per rendere più efficace la loro difesa aerea. L'attenzione di Riad è rivolta – come avviene in numerosi altri settori duali (nucleare civile, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, universo digitale, laser e nuovi apparati ad energia diretta, eccetera) – alle offerte tecnologicamente più avanzate, sia che esse provengano dagli Stati Uniti sia dalla Cina.

