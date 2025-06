ri tratti ri scoperti immagini in super8 riprodotte sulla tela

Vieni a scoprire un mondo di ricordi ri-tratti e ri-scoperti, un’esperienza immersiva unica al Lecco Film Fest 2025. La mostra "Ri-tratti / Ri-scoperti" al piano terra della Torre Viscontea trasforma vecchie pellicole Super8 e 8mm in emozionanti opere d’arte, restituendo valore e vita a memorie considerate perdute. Un viaggio nel passato che invita a riscoprire la nostra storia privata e collettiva, lasciando un’impronta indelebile nelle emozioni di ogni visitatore.

Ri-tratti, ri-scoperti, un’esperienza immersiva unica in occasione del Lecco Film Fest 2025. Verrà inaugurata mercoledì prossimo al piano terra della Torre Viscontea a Lecco, la mostra Ri-tratti Ri-scoperti, per riscoprire e restituire valore a un patrimonio di memorie considerate perdute, come pellicole amatoriali e spezzoni familiari in Super8 e 8mm. L’obiettivo è riattivare la memoria privata e collettiva attraverso immagini e gesti, trasformando il ricordo in un’opera d’arte vivente tramite una performance dal vivo, curata da Ilaria Pezone, il cuore della mostra. Gli artisti presenti, infatti, si occuperanno di ricalcare le immagini delle pellicole in Super8, lavorando su una tela condivisa per catturare frammenti del ricordo che sbiadisce man mano che il film prosegue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it