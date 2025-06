Rey Mysterio punta ad agosto per il ritorno sul ring | Sono sulla strada del recupero

Rey Mysterio si avvicina con ottimismo al suo ritorno sul ring, puntando ad agosto per rispondere presente. Dopo uno strappo all’inguine che lo ha tenuto lontano dalle scene, la leggenda della WWE è determinata a tornare in piena forma. Durante un’intervista a LA PLATICA, ha condiviso i dettagli dell’infortunio e il suo percorso di recupero, alimentando l’entusiasmo dei fan. La sua ripresa è ormai in dirittura d’arrivo, e l’attesa cresce.

Rey Mysterio si sta avvicinando al ritorno sul ring dopo uno strappo all’inguine che lo ha costretto a fermarsi e la leggenda della WWE non ha edulcorato il modo in cui è successo. Parlando durante l’intervista a LA PLATICA, Mysterio ha raccontato nel dettaglio l’infortunio che lo ha escluso da WrestleMania 41 e ha rivelato quando spera di tornare in azione. L’incidente è avvenuto durante l’episodio di Friday Night SmackDown  precedente a WrestleMania 41, in un match a sei uomini. Durante l’incontro, un movimento apparentemente semplice si è trasformato in un problema serio. Mysterio ha spiegato esattamente come si è verificato questo infortunio “ assurdo “: “Stavo spiegando a qualcuno ieri che mi sono strappato l’inguine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rey Mysterio punta ad agosto per il ritorno sul ring: “Sono sulla strada del recupero”

In questa notizia si parla di: mysterio - ritorno - ring - punta

Rey Mysterio punta ad agosto per il ritorno sul ring: “Sono sulla strada del recupero”; WWE: Rey Mysterio vede il ritorno e punta la Royal Rumble; Matrimonio in vista per Aalyah Mysterio e Murphy sui ring della WWE?.

Rey Mysterio si avvicina al ritorno sul ring - La leggenda adorata della WWE, Rey Mysterio, si sta avvicinando a un ritorno sul ring dopo alcuni mesi difficili a causa di un infortunio. Scrive worldwrestling.it

WWE: Ecco quando potremo rivedere Rey Mysterio sul ring - Sono passati due mesi dall'infortunio di Rey Mysterio, arrivano finalmente aggiornamenti sui tempi di recupero ... Come scrive spaziowrestling.it