Revocati i domiciliari a Stefania Nobile Ora obbligo di dimora

La vicenda di Stefania Nobile si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo la revoca dei domiciliari, ora l’obbligo di dimora segna un importante passo avanti nel procedimento. Il legale, Liborio Cataliotti, ha evidenziato che nel corso dell’indagine, la sua assistita non deve rispondere di reati relativi agli stupefacenti. Resta da capire quali saranno i prossimi sviluppi in questa intricata vicenda giudiziaria.

Nella richiesta di revoca dei domiciliari il legale di Stefania Nobile, Liborio Cataliotti, ha sottolineato che all'interno dell'inchiesta la sua assistita non deve rispondere dei reati inerenti gli stupefacenti.

Stefania Nobile fuori, Davide Lacerenza no: il giudice libera la figlia di Wanna Marchi. Caso Gintoneria: perché il suo ex resta ai domiciliari - Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, torna a respirare dopo oltre tre mesi di arresti domiciliari.

