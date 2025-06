Revamping Fanuzzi | approvato progetto esecutivo ora l' avvio dei lavori

Dopo lunghe attese e tante sfide burocratiche, il progetto esecutivo per il rivitalizzo dello stadio Fanuzzi è stato finalmente approvato. Ora, con i lavori pronti a partire, Brindisi si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026 con una struttura moderna e all’avanguardia. È l’inizio di un nuovo capitolo per la città, che si appresta a riscrivere il suo futuro sportivo e infrastrutturale.

BRINDISI – La burocrazia, con i suoi tempi, ha fatto il suo corso. È stato finalmente approvato il progetto esecutivo per i lavori di revamping dello stadio Fanuzzi, in vista dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026. Il progetto, redatto dalla società appaltatrice, la Cantieri Generali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

