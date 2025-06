Restyling stadio Maradona Cosenza | il progetto entro la fine del 2025

Il restyling dello Stadio Maradona di Cosenza promette di trasformare un'icona sportiva entro la fine del 2025. Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, ha condiviso gli ultimi dettagli sul progetto, che mira a riqualificare il terzo anello, storico cuore dell’impianto. Un intervento ambizioso che coniuga innovazione e rispetto delle tradizioni, per offrire ai tifosi un’esperienza all’altezza dei più moderni standard. La sfida ora è ridurre le vibrazioni e rilanciare lo stadio come fulcro della cultura sportiva.

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del comune di Napoli, è intervenuto a Radio Marte per rilasciare gli ultimi aggiornamenti sullo stadio Maradona. «Il piano per riabilitare il terzo anello dello stadio Maradona è nato da un'idea semplice: il terzo anello ha funzionato per 14 anni, dal 1990 al 2004, poi fu chiuso perché c'erano fastidiose vibrazioni trasmesse anche ai palazzi limitrofi. Come ridurre gli effetti delle vibrazioni? Ci sono molte modalità per eliminarli quasi. La struttura è sicura, le vibrazioni rappresentano solo un fastidio. Nel 2025 ci sono tante tecniche per eliminare questi problemi, il sindaco ed io siamo peraltro ingegneri strutturali e sapremo come fare.