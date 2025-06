Resta ucciso in un incidente mentre viaggia in scooter | la vittima è il 36enne Roberto Bernardini imprenditore Il cordoglio dei comuni di Acuto e Fiuggi

Una tragedia sconvolge le comunità di Acuto e Fiuggi: Roberto Bernardini, 36 anni, imprenditore stimato, ha perso la vita in un grave incidente in scooter sulla via Collatina a Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e un dolore che si estende oltre i confini locali. La comunità si stringe nel cordoglio, ricordando un giovane brillante e pieno di vita. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della prudenza e della sicurezza sulle strade.

Una tragedia ha scosso la comunità di Acuto e Fiuggi nella giornata del 24 giugno 2025, quando Roberto Bernardini, un giovane imprenditore di 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Collatina, all'altezza di via di Salone, nella zona di Ponte di Nona, a Roma. La dinamica dell'incidente: una collisione fatale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Roberto Bernardini stava viaggiando a bordo di uno scooter Aprilia SportCity quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter si è scontrato frontalmente con una Lancia Musa che procedeva in senso opposto.

