Reputazione delle città Bergamo spicca per sicurezza ma non per cibo e cordialità

Bergamo si distingue per la sua sicurezza e qualità della vita, secondo il nuovo report di Italiadecide e Intesa Sanpaolo. La città mostra un equilibrio tra opportunità lavorative, spazi verdi e servizi pubblici, anche se c’è ancora margine di miglioramento in termini di cibo e cordialità. La sindaca Carnevali sottolinea che le città di medie dimensioni possono diventare veri laboratori di innovazione sociale e qualità urbana. Una realtà che invita a riflettere sul potenziale delle comunità locali.

IL REPORT. Presentata a Roma l’analisi di Italiadecide e Intesa San Paolo: «Nel capoluogo orobico combinazione equilibrata». Percezioni positive su opportunità di lavoro, sicurezza, spazi verdi, pulizia, servizi scolastici e sanitari. La sindaca Carnevali: «Anche le città di media dimensione possono essere laboratori avanzati di qualità urbana e innovazione sociale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Reputazione delle città, Bergamo spicca per sicurezza ma non per cibo e cordialità

In questa notizia si parla di: città - sicurezza - reputazione - bergamo

Sicurezza stradale, via alla rimozione di buche e transenne in varie zone della città - Sono iniziati i lavori di manutenzione delle strade a Sciacca, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Nella ricerca “L’Italia e la sua reputazione" promossa da ItaliaDecide e Intesa Sanpaolo, se Bologna rappresenta l’equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva, è seguita da Verona e Bergamo per sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale Vai su Facebook

Reputazione delle città, Bergamo spicca per sicurezza ma non per cibo e cordialità; Qualità della vita: Bergamo ai primi posti. Promossa per sicurezza, lavoro e pulizia, bocciata su cibo, cordialità e cultura; Reputazione delle città italiane: Bologna, Verona e Bergamo al top. Bocciate Roma, Napoli e Palermo.