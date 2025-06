Repubblica | Napoli va a caccia di nuovi gol

Il Napoli, già protagonista di una stagione straordinaria grazie al suo sesto attacco della Serie A, mira ora a consolidare il proprio dominio e a trovare nuovi modi per sorprendere. La squadra, guidata da un pragmatismo vincente e una difesa solida, è pronta a scrivere pagine epiche, ma Antonio Conte sa che per mantenere il passo e superare le sfide future, serve un ulteriore sforzo. La corsa al titolo continua, e il Napoli non si accontenta: è alla ricerca di nuovi gol per...

"> Vincere lo scudetto con il sesto attacco della Serie A non è impresa da tutti. Anzi, è un autentico miracolo sportivo, come evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli, frutto di una solidità difensiva estrema, di pragmatismo e organizzazione. Ma i miracoli, si sa, difficilmente si ripetono. E proprio per questo Antonio Conte ha chiesto al Napoli di cambiare passo in avanti, consapevole che per difendere il titolo servirà qualcosa in più. I numeri sono lì a raccontare l’impresa. Gli azzurri hanno chiuso il campionato con 59 gol in 38 partite, una media di 1,55 a gara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli va a caccia di nuovi gol”

In questa notizia si parla di: napoli - repubblica - caccia - antonio

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Situazione esterni: CAMBIA TUTTO IN CASA NAPOLI Secondo Gianluca Di Marzio, anche il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi su Dan Ndoye In particolare, i gialloneri sono a caccia di un sostituto di Bynoe-Gittens, e sarebbero pronti ad approfit Vai su Facebook

Napoli, Conte punta sul tridente: a caccia di gol contro l’Empoli; Arriva Kevin De Bruyne: domani visite mediche, ora caccia ai goleador; Repubblica - Contatti tra Manna e l'entourage di Darwin Nunez, Conte vuole due grandi bomber per il suo Napoli.

Il ritiro dei campioni: a Dimaro un secondo campo per allenarsi - Dal 30 il gruppo si trasferirà a Castel di Sangro con tre amichevoli allo stadio Patini ... Segnala napoli.repubblica.it

Repubblica: “Il Napoli si regala una stella” - Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il fuoriclasse belga è atteso questa mat ... Da napolipiu.com