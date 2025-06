Report gli inviati scrivono al Cda Rai | Il richiamo a Ranucci segno di una brutta aria Inquieta l’ipotesi di tagli

Gli inviati di Report si mobilitano, scrivendo al CDA Rai in un appello vibrante contro quella che sembra essere una crescente inquietudine all’interno dell’autorevole programma d’inchiesta di Rai 3. La lettera aperta denuncia una possibile minaccia di tagli e mette in evidenza il clima di tensione che si respira, rafforzando il legame tra giornalisti e pubblico. È un richiamo forte a tutela dell’indipendenza dell’informazione e della libertà di stampa.

" Tira una brutta aria per Report ". Esordisce così una lettera aperta inviata al Consiglio d'amministrazione della Rai dagli inviati dello storico programma d'inchiesta di Rai 3, dopo la lettera di richiamo inviata dall'azienda al conduttore Sigfrido Ranucci e le voci di un taglio del numero di puntate previste per la prossima stagione. "Ieri è arrivata una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, a cui esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà, per aver promosso in altre trasmissioni, come di consueto, l'inizio della stagione di Report e per aver rilasciato un' intervista in cui ha parlato di libertà di stampa.