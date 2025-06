Reperti in via Fiorentina cavallo di Aceves e illuminazione pubblica | le interrogazioni in consiglio comunale

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Arezzo, tenutasi il 26 giugno, si è aperto un vivace confronto su temi fondamentali per la città. Tra interrogazioni su reperti archeologici in via Fiorentina, il cavallo di Aceves e l’illuminazione pubblica, si è affrontato anche il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti. Un momento cruciale di partecipazione e dialogo che testimonia l’impegno delle istituzioni cittadine nel miglioramento della qualità urbana.

Si è avviata con il consueto svolgimento delle interrogazioni da parte dei consiglieri l'ultima seduta dell'assise comunale di Arezzo di oggi, 26 giugno. Raccolta e smaltimento rifiuti Le prime interrogazioni hanno riguardato il tema rifiuti e sono state presentate dai consiglieri comunali.

Reperti in via Fiorentina, cavallo di Aceves e illuminazione pubblica: le interrogazioni in consiglio comunale.

