Renzo Barbera proroga per la concessione dello stadio | arriva l' ok dalla Giunta comunale

Una buona notizia per il calcio palermitano: la Giunta comunale ha approvato la proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera, garantendo quattro nuovi anni di passione e spettacolo. Il rinnovo, valido dal 21 dicembre 2026 al 20 dicembre 2032, rappresenta un passo importante per il futuro del club e della città. La concessione potrà essere rinnovata anche in futuro, ma solo in presenza di…

