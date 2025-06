Renzi lavoro per tenda riformista è molto avanti

Nel panorama politico italiano, il futuro si gioca su alleanze e visiona condivise. Matteo Renzi, leader di Iv, sottolinea l’importanza di consolidare una forte componente riformista nel centrosinistra per vincere le elezioni del 2027, evitandoci il rischio di figure come La Russa o Lollobrigida al Quirinale. È ora di guardare oltre gli scontri ideologici e puntare su una strategia unitaria e lungimirante. Solo così potremo determinare il nostro destino politico.

"Il lavoro per la Tenda riformista sta andando avanti. Molto avanti. Molto più di quello che sembra. Se vogliamo vincere le Elezioni del 2027 servirà farla finita con lo scontro ideologico e creare una forte componente riformista nel centrosinistra. Altrimenti ci ritroviamo La Russa o Lollobrigida al Quirinale. Potete immaginare che cosa accadrebbe?". Così nella sua enews il leader di Iv Matteo Renzi.

