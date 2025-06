Reijnders | Milan nel cuore quando ho detto a Ibra del City

Tijjani Reijnders, ex Milan, ha confessato con orgoglio: "Il Milan resterà sempre nel mio cuore", nel giorno che anticipa la sfida tra Manchester City e Juventus. Dopo due stagioni memorabili in rossonero, il centrocampista si è aperto su questa scelta, sottolineando la sua felicità al City. Tra sorrisi e battute, non sono mancati riferimenti a Ibra e Leao, confermando il suo affetto e rispetto per il passato e i compagni di squadra.

Le parole dell'ex Milan Tijjani Reijnders prima della sfida tra il suo nuovo club, il Manchester City, e la Juventus, ultima gara del girone G del Mondiale per club: "Ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho fatto questo passo per ragioni sportive e ora sono felice al Manchester City". Poi due battute su Ibrahimovic e Rafa Leao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reijnders: "Milan nel cuore, quando ho detto a Ibra del City..."

Reijnders: «Milan nel cuore, ma al City posso raggiungere i miei obiettivi in meno tempo. Non ho avuto dubbi sulla scelta»

