Regole ignorate nell’80% dei casi | Serve trasparenza

La partecipazione civica è un pilastro fondamentale di una democrazia trasparente e partecipata. Tuttavia, l’indagine di AttivaPrato rivela che l’80% dei percorsi partecipativi analizzati non rispetta le regole, minando la fiducia dei cittadini e il valore stesso del coinvolgimento. È ora di ripensare le modalità di partecipazione, garantendo davvero trasparenza e inclusione per costruire una comunità più forte e coesa.

Quaranta percorsi partecipativi, analizzati uno a uno. Il risultato? Solo il 20% risulta in regola. Il restante 80% - secondo l'indagine svolta dall'associazione AttivaPrato - o non ha ricevuto risposta o è stato condotto in modo difforme da quanto previsto dal regolamento comunale. Non un dato da poco, se si considera che la partecipazione civica dovrebbe essere una garanzia per i cittadini, non un rituale formale o, peggio, un gesto a discrezione della politica. A dirlo è Paolo Sanesi, presidente dell'associazione, che da mesi batte su un punto: "Se esiste un regolamento, deve essere applicato.