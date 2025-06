Regione Campania dopo lo stop al terzo mandato De Luca chiede il rinvio delle elezioni

Dopo lo stop al terzo mandato di Vincenzo De Luca, la Regione Campania si prepara a una nuova sfida: chiedere il rinvio delle elezioni regionali. La proposta, bocciata in commissione ma ancora al centro del dibattito, riflette le tensioni politiche e le complessitĂ legate alle imminenti consultazioni. Resta da capire come evolverĂ questa situazione e quali saranno le conseguenze per il panorama politico locale e nazionale.

Bocciato in commissione dell’emendamento che puntava a introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione, Vincenzo De Luca ha richiesto formalmente il rinvio delle elezioni regionali. La proposta, attualmente in discussione durante la riunione della Conferenza delle Regioni, compare al punto 5 dell’ordine del giorno sotto la voce: «Problematiche inerenti il Pnrr e le prossime consultazioni elettorali. Richiesta del presidente della Regione Campania». Il governatore ha proposto uno slittamento del voto fino a marzo 2026. Il senatore FdI Antonio Iannone: «De Luca è un caso clinico ormai». A motivare la richiesta, una comunicazione datata 18 giugno indirizzata da De Luca a Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, nella quale si parla di « interventi di assoluto valore strategico » per la Campania, attualmente in fase conclusiva dell’iter amministrativo e che, secondo il governatore, rischierebbero di subire gravi rallentamenti se si andasse presto al voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regione Campania, dopo lo stop al terzo mandato De Luca chiede il rinvio delle elezioni

In questa notizia si parla di: regione - terzo - mandato - luca

Terzo mandato Trentino, governo impugna legge della regione ma la Lega vota contro, Fugatti: "Da cdm atto molto pesante" - Il governo ha deciso di impugnare la legge del Trentino sul terzo mandato, un atto molto pesante che ha portato alla rottura tra FdI e Lega.

Terzo mandato, emendamento Lega per i presidenti di Regione (che rimetterebbe in corsa Luca Zaia). Fedriga: «C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge» Vai su Facebook

De Luca, addio terzo mandato: emendamento della Lega bocciato al Senato; Bocciato il terzo mandato per i governatori: salta la ricandidatura di Zaia, De Luca ed Emiliano; Regione Campania, dopo lo stop al terzo mandato De Luca chiede il rinvio delle elezioni.

Bocciato il terzo mandato per i governatori: salta la ricandidatura di Zaia, De Luca ed Emiliano - La commissione Affari costituzionali del Senato boccia l'emendamento presentato dalla Lega per il terzo mandato dei governatori di Regione. Lo riporta panorama.it

Terzo mandato, adesso per De Luca e Zaia è finita davvero. Bocciato l'emendamento della Lega sui Governatori - La Lega con un emendamento aveva tentato in extremis la via per allungare la reggenza dei governatori con il Terzo mandato, ma la proposta è stata bocciata in commissione Affari istituzionali al ... Riporta rtl.it