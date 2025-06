Regionali Toscana 2025 Giani annuncia | Firmerò decreto per votare il 12 o 19 ottobre

Le elezioni regionali in Toscana del 2025 sono alle porte, con la data ancora da confermare tra il 12 e il 19 ottobre. Eugenio Giani, presidente della Regione, ha annunciato di aver deciso di firmare il decreto per queste date, lasciando gli elettori e i candidati nel vivo dell’attesa. Mentre il panorama politico si definisce, una domanda fondamentale rimane: chi sarà il prossimo volto della Toscana? Restate sintonizzati per le ultime novità sui candidati e le strategie in campo.

Regionali Toscana 2025, alle urne 12 o 19 ottobre. Ad annunciarlo giovedì 26 giugno Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. “In conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterĂ a firmare il decreto per il voto  il 12 o il 19 di ottobre”. Regionali per le quali non sono stati ancora ufficializzati candidati presidenti. Non c’è ufficialitĂ per un Giani bis, Pd, candidato presidente centrosinistra. Non c’è ancora ufficialitĂ a centrodestra, dove gli aspiranti candidati presidente sono quattro: Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, per FdI, partito guidato dalla premier Meloni di cui Tomasi è coordinatore regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Elezioni regionali in Toscana: Rifondazione comunista “contro destra e centrosinistra”. Becheri e Bernini nuovi segretari - Alle elezioni regionali in Toscana, Rifondazione Comunista sceglie una direzione di rottura, opponendosi sia alla destra che al centrosinistra.

TOSCANA. Le elezioni regionali in Toscana saranno in autunno. Il presidente uscente, Eugenio Giani, ipotizza una data: 19 ottobre. Ma sarà davvero Giani il candidato del Campo Largo, finanche larghissimo? Chissà. La domanda sorge spontanea, visto che

Translate postToscana 2050: venerdì 27 giugno presentazione del rapporto conclusivo. Appuntamento alle 10 al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze. Intervengono il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il presidente della Regione, Eug

Regionali, Giani: "Ci sono le premesse per voto il 12 o 19 ottobre" - "In Conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterà a firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 di ottobre".

Regionali in Toscana, Giani "Firmerò decreto per il voto il 12 o 19 ottobre" - Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando a margine della presentazione del premio Fair Play Menarini