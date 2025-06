Regionali Giani | Pronto a firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, annuncia con convinzione la sua intenzione di firmare il decreto per le elezioni regionali, previste per il 12 o il 19 ottobre. In un contesto di confronto e decisione condivisa in Conferenza delle Regioni, si delinea un passo importante verso la definizione delle prossime consultazioni. Queste scelte, fondamentali per il futuro politico locale, sono ormai vicine a diventare realtà .

“In Conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterà a firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 di ottobre”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al termine della conferenza delle Regioni che nel corso della mattina di giovedì 26 giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

